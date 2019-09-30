На админгранице с Крымом запустят пассажирские перевозки

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Председатель комитета разведки Конгресса допускает импичмент Трампа
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Землетрясение в Албании: уже более 100 пострадавших
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Трамп заявил, что не хочет войны с Ираном
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Кличко просит Раду о досрочных выборах Киевсовета
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Трамп назвал нового советника по нацбезопасности вместо Болтона
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Валютный реванш: почему укрепился курс гривны и подорожает ли доллар26.09.2019 / 09:38Последние новости рубрики
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Гончарук: повышение рейтинга Украины от S&P означает потенциально меньшие затраты на обслуживание долгов
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S&P улучшило прогноз роста ВВП Украины в 2019 году до 3,2%
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Переговоры о новой программе Украины с МВФ продолжатся через 2 недели на ежегодном собрании стран-членов фонда в Вашингтоне
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Источники: Украина не договорилась с МВФ о новой программе окончательно
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Минфин: переговоры о новой программе МВФ - в активной фазе
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Кличко намерен баллотироваться на пост мэра Киева на следующих местных выборах
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Кличко и лидеры всех фракций Киевсовета договорились провести сессию для решения острых для Киева вопросов
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Кличко: законопроект "О столице" разрушает местное самоуправление
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Кличко инициировал аудит всех подразделений КГГА и всех столичных КП
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Кличко инициировал консультации с главами фракций относительно вопроса досрочного прекращения полномочий Киевсовета
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Лечение лейкемии в Израиле: какие методы используются в борьбе с заболеванием
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Какие продукты нужно включить в осенний рацион
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Мебель на улице, соседи прячутся: эксклюзивные детали с места поджога дома Гонтаревой
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Контрабанда янтаря: в Польше задержали двух украинцев, назвались сотрудниками спецслужб
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Вооруженный мужчина угрожал взорвать мост в Киеве. Его задержали ФОТО
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