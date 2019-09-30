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В Винницкой области община УПЦ и полиция не допустили захват храма

30.09.2019 / 12:58
В Винницкой области община УПЦ и полиция не допустили захват храма
Преображенский храм в селе Лука-Мелешковская Источник: Центр информации УПЦ
На защиту храма стали верующие УПЦ и сотрудники правоохранительных органов, которые своевременно отреагировалы на сигнал о возможной провокации в селе

На Виннитчине в селе Лука-Мелешковская сторонники ПЦУ предприняли очередную попытку захватить Спасо-Преображенский храм Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ, о подробностях рейдерской атаки 28 сентября рассказали журналисты телеканала «Интер».

На защиту храма стали верующие УПЦ и сотрудники правоохранительных органов, которые своевременно отреагировалы на сигнал о возможной провокации в селе.

Настоятель храма протоиерей Василий Аль-Мухамед рассказал, что впервые с начала религиозного конфликта в селе в адрес верующих стали звучать угрозы физической расправы.

«Угрожают, что выгонят из села, вырежут семьи, оскорбляют, унижают. Мне кажется, что православный человек так делать не может. Страшно жить», - рассказала прихожанка храма.

Священник крайне обеспокоен обострением конфликта. «Это все началось с 26 января, когда были проведены незаконные сборы в клубе. Прихожан не пустили в клуб голосовать, 200 человек на улице стояли, в зал не пустили. Вот они провели там собрание, сделали списки и сказали, что "это – церковная община"», - рассказал настоятель храма протоиерей Василий Аль-Мухамед.

В Винницкой епархии УПЦ выразили благодарность верующим и правоохранителям, которые своевременно отреагировали на анонсированную сторонниками ПЦУ силовую акцию и предотвратили рейдерский захват храма.

«Поскольку угроза совершить силовую акцию была не беспочвенной, с самого утра 28 сентября к храму в Луке-Мелешковской стали сходиться верующие из Винницы и района, чтобы поддержать и, при необходимости, защитить местную религиозную общину УПЦ. На возможную провокацию оперативно отреагировала полиция. Присутствие большого количества правоохранителей в какой-то степени остудило горячие головы активистов, некоторые из которых были решительно настроены на насильственные действия и были уверены, что полиция непременно должна помочь им захватить храм. <...> Винницкая епархия УПЦ выражает благодарность Национальной полиции за обеспечение общественного порядка, соблюдение законности и недопущение нарушения законных прав верующих», – говорится в сообщении епархиальной пресс-службы.

Источник: Inpress.ua
полиция, УПЦ, Винницкая епархия, захват храма
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