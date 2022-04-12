В епархиях УПЦ помогает беженцам, защитникам, больницам и нуждающимся

Храмы, монастыри и волонтеры во всех епархиях Украинской Православной Церкви оказывают помощь ВСУ, терробороне, медицинским учреждениям, беженцам и всем пострадавшим в результате военных действий.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия силами епархий и монастырей Украинской Православной Церкви организуется всесторонняя помощь всем, кто пострадал в результате боевых действий на территории Украины.

Благотворительный фонд «ФАВОР» передал волонтерам общины Трех-Анастасиевского храма города Глухов Сумской области гуманитарную помощь в виде медикаментов, памперсов и детского питания.

В Запорожской епархии благочинный церквей города Мелитополь протоиерей Максим Смирнов оказал помощь лицам с инвалидностью в виде 40 наборов с предметами первой необходимости.

В Александрийской епархии протоиерей Виктор Мисяйло передал очередную помощь ВСУ в виде продуктов питания и денежных средств для приобретения горючего.

На Черниговщине митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент посетил приходы в селах Сальное, Галица и Лосиновка, которые недавно были освобождены от российской оккупации Вооруженными Силами Украины. Владыка помолился вместе со священниками и верующими этих приходов и передал им гуманитарную помощь в виде лекарств, продуктов питания и средств гигиены.

Жители указанных сел выразили благодарность митрополиту и духовенству епархии за постоянную поддержку населения в период активных военных действий в регионе и за то, что их духовные пастыри постоянно были со своим народом в наиболее сложные времена нападения русских войск на Черниговщину.

По благословению митрополита Хмельницкого и Староконстантиновского Антония прихожане Свято-Георгиевского храма города Хмельницкий собрали 9 тысяч гривен и передали их на гуманитарные нужды, особенно пострадавшей от войны Херсонской епархии УПЦ. Также 7 тысяч гривен собран на протез для хмельницкого воина, потерявшего ногу в боях.

Настоятели храмов Ратневского округа Владимир-Волынской епархии УПЦ во главе с протоиереем Анатолием Гурским передали украинским военнослужащим тепловизор и другую военную амуницию.

С благословения митрополита Черкасского и Каневского Феодосия при Свято-Андреевском архиерейском подворье Черкасс организованы комнаты для предоставления временного убежища людям, выехавшим из областей, где продолжаются боевые действия.

Духовенство архиерейского подворья обеспечивает беженцев всем необходимым: предметами ежедневного потребления, теплом, питанием.

На Буковине усилиями прихода в честь святого великомученика Георгия города Сторожинец, духовенства Сторожинецкого благочиния УПЦ и волонтеров Румынской Православной Церкви собрано и отправлено 12 тонн гуманитарной помощи в Харьков на нужды населения, страдающего войной.

Также отправлено 18 тонн гуманитарной помощи для Роменской епархии УПЦ в Сумскую область, где местные православные волонтеры будут передавать продукты и медикаменты для нужд населения и находящихся в больницах воинов.

От Тернопольской епархии УПЦ православная молодежь отправила уже вторую партию гуманитарной помощи в Черниговскую епархию более 5 тонн. Совместными усилиями было собрано самое необходимое: медикаменты, средства гигиены, детское питание, продукты питания, питьевая вода и консервация.

На Полтавщине молодежь Духовно-просветительского центра города Горишни Плавни во главе с директором протоиереем Георгием Коваленко организовали на природе площадку для отдыха и психологической поддержки детей и взрослых, которые эвакуировались из Мариуполя и Покровска и проживают в стенах Полтавской области.