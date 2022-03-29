Управделами УПЦ напомнил, что в любых испытаниях последнее слово остается за Богом

Следуя за Спасителем, каждый христианин призван идти тернистым путем, быть подвижником
Человек, который не страдает, не бывает утешен Богом.
Как сообщает Центр информации УПЦ,об этом управделами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) сказал в своем обращении.
Архиерей призвал верующих брать пример с подвижников благочестия, которые доверяли Богу во всем.
«Перед христианами сегодня встает много вопросов: как не потерять веру и верность, как сохранить надежду и любовь среди всего этого ужаса? Что мы можем противопоставить тем многочисленным испытаниям, что обрушились на нас?», – говорит владыка.
Митрополит Антоний отметил, что множество людей, пытаясь найти ответы на все эти вопросы, опираются на личный опыт и на примеры человеческой истории.
«Верующие рассматривают все житейские потрясения в первую очередь через призму Евангелия, через Священное Писание и жития подвижников благочестия, которые смогли отрешиться от суеты мирской жизни и прийти к единению с Богом. Чем отличались святые люди от нас? Желанием идти своим путем к Богу, решимостью жить по законам Царства небесного уже в этой жизни и полным доверием Богу в каждом мгновении короткой земной жизни», – напомнил иерарх.
Перед принятием каких-либо важных решений в своей жизни они обязательно молились, чтобы сердцем почувствовать добрую весть от Бога, и потом поступали в соответствии с Божией волей, которая открывалась им. Они сверяли свой курс среди житейского моря с маяком Христова учения. А еще они не были двоедушными и не страдали духовной шизофренией, не разрывались между небом и землей, между выполнением Божиих заповедей и жизнью по законам грешной земли», – напомнил иерарх УПЦ.
По его словам, к этому призваны и мы, однако, грехи и пристрастия уводят в противоположную от спасения сторону.
«Спасение не может совершиться среди комфорта. Христос с детства терпел нужду и неудобства. Он родился в убогой пещере, был беженцем в Египет, в течение 40 дней сурово постился в пустыне, всю Свою земную жизнь не имел, где приклонить главу. Безгрешный, Он принял страдания, побои и смерть на Кресте ради нас, чтобы выполнить волю Отца Небесного», – продолжил управделами УПЦ.
Владыка отметил, что следуя за Спасителем, каждый христианин призван идти тернистым путем, быть подвижником. «А быть подвижником – значит, не сдаться, не сломаться, сохранить в себе свет, безропотно переживать страдания и через них, шаг за шагом приближаться к своему Творцу», – добавил он.
«Боль от последствий грехопадения присутствует в каждом человеке, в нас самих, в наших семьях, стране и в целом мире. Куда ни посмотришь – всюду войны, смерть, голод, холод, несправедливость. Стоит только посмотреть выпуск новостей, и сердце тут же сжимается от боли. И эта боль могла бы сломать любого человека, если бы мы точно не знали: последнее слово всегда остается за Богом. У всех наших страданий есть глубокий смысл, если посмотреть на них с позиции вечности: даже самое страшное зло Милостивый Господь прекращает и в конце концов превращает в добро. Всё в нашей жизни устроено Богом для нашего спасения, и главный вектор нашей жизни нацелен ввысь, к нашему родному Отчему дому», – сказал архиерей
Также митрополит Антоний напомнил о духовном законе, согласно которому тот человек, который не страдает, не бывает утешен Богом.
«Через скорби, страдания и слезы, в которых рождается смирение, Господь дарует нам Свое великое утешение. Бог утешает обиженных, страждущих, недужных и обездоленных. Он всегда с теми, кто пребывает в беде. Бог всегда и с нами, если не забываем про Него и про наше великое призвание – стать гражданами неба», – подытожил управделами УПЦ.
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