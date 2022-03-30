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Умер священник УПЦ, раненый во время эвакуации из Ирпеня

30.03.2022 / 12:00
Умер священник УПЦ, раненый во время эвакуации из Ирпеня
Источник: Центр информации УПЦ
Протоиерей Владимир Бормашев пять суток находился без сознания в киевской больнице Охматдит, несмотря на сделанное операционное вмешательство и попытки врачей спасти жизнь

В Киеве 28 марта скончался настоятель храма Украинской Православной Церкви в честь святителя Николая в Ирпене протоиерей Владимир Бормашев.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, священник был тяжело ранен 23 марта в результате бомбардировки при попытке эвакуироваться из Ирпеня.

Протоиерей Владимир Бормашев пять суток находился без сознания в киевской больнице Охматдит, несмотря на сделанное операционное вмешательство и попытки врачей спасти жизнь.

«Отец Владимир был ревностным пастырем, которого очень уважали жители Ирпеня. Под его руководством был построен храмовый комплекс в честь святителя Николая, который был одним из украшений города. Несмотря на опасность, отец Владимир до последнего пытался не покидать место своего служения. Светлая память о нем будет храниться в сердцах его многострадальной ирпенской паствы», – говорится в сообщении.

Источник: Inpress.ua
смерть, война, священник, УПЦ
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