Верующие УПЦ сегодня празднуют память преподобного Алексея, человека Божия

Верующие Украинской Православной Церкви сегодня празднуют день памяти преподобного Алексея, человека Божия.

В молитвах ко святому просят об избавлении от гордости, тщеславия, самолюбия, любоначалия, привязанности к материальным благам, а также исцеление болящим, заступничество притесняемым, утешение скорбящим и скорую помощь находящимся в бедности и нужде, сообщает Центр информации УПЦ.



Преподобный Алексий родился в знатной римской семье. Для своего сына родители выбрали невесту из знатного рода.

В ночь после обручения Алексий покинул родной дом и уплыл на корабле на Восток.

В Эдессе Алексий раздал остатки имущества, оделся в лохмотья и стал просить милостыню. 17 лет Алексий жил милостыней, питался только хлебом и водой, а все ночи проводил в молитве.

После 17 лет подвижничества о святости Алексия знали во всей Сирии. Смущённый всенародным почтением Алексий тайно бежал из Эдессы и вернулся в родной дом.

Его родители не узнали сына, но позволили ему остаться. Алексий жил в кладовке под лестницей. Наиболее тяжким испытанием для святого было слышать рыдания его матери и невесты, продолжавших его оплакивать. Так прошли ещё 17 лет.

В 417 году во время воскресной литургии в соборе святого Петра голос Божий указал молящимся: «Ищите человека Божия, чтобы он помолился о Риме и всем народе его». В следующий четверг тот же глас указал народу: «В доме Евфимиана человек Божий, там ищите».

Император Гонорий и папа Иннокентий I напрасно спрашивали Евфимиана - он ничего не знал о живущем в его доме праведнике.

Приставленный к Алексию слуга рассказал Евфимиану о подвижничестве Алексия. Но Евфимиан не застал Алексия в живых.

Лицо усопшего сияло, а в руке у него был свиток. Из свитка все узнали о том, кем на самом деле был человек Божий. С Алексием город прощался на площади, у его гроба было много исцелений. Папа и император лично несли тело святого в погребальной процессии.