Семья священника УПЦ из Харькова, потерявшая жилье, нуждается в помощи

Семья священника Харьковской епархии протоиерея Федора Воскобойникова, у которого во время боевых действий в Харькове сгорела квартира, нуждается в помощи.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук жены священника Юлии Воскобойниковой, семья чудом выжила при попадании снаряда в их квартиру в Харькове 24 марта.

«Выжили чудом. Снаряд прошил наружную стену, разбил стену между комнатой и кухней, пробил пол соседям вниз. Сразу начался пожар», – рассказала матушка Юлия.

Семья осталась жива, отец Федор надышался гарью, пытаясь спасти родных.

«Выбегая из квартиры, сын звонил о. Федору, сказал, что у нас пожар. Но не сказал, что мы вышли. Из-за обстрела скрылись в подвале. Без верхней одежды, дочь даже без тапочек…Два часа пожарные не могли подъехать из-за обстрела. Говорят, там ничего не могло уцелеть», - пишет матушка.

Просим всех неравнодушных оказать посильную материальную помощь батюшке и его семье.

Номер карты:4149 4996 5061 2490

Юлия Воскобойникова