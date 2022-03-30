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Семья священника УПЦ из Харькова, потерявшая жилье, нуждается в помощи

30.03.2022 / 12:50
Семья священника УПЦ из Харькова, потерявшая жилье, нуждается в помощи
Источник: Центр информации УПЦ
Просим всех неравнодушных оказать посильную материальную помощь батюшке и его семье

Семья священника Харьковской епархии протоиерея Федора Воскобойникова, у которого во время боевых действий в Харькове сгорела квартира, нуждается в помощи.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук жены священника Юлии Воскобойниковой, семья чудом выжила при попадании снаряда в их квартиру в Харькове 24 марта.

«Выжили чудом. Снаряд прошил наружную стену, разбил стену между комнатой и кухней, пробил пол соседям вниз. Сразу начался пожар», – рассказала матушка Юлия.

Семья осталась жива, отец Федор надышался гарью, пытаясь спасти родных.

«Выбегая из квартиры, сын звонил о. Федору, сказал, что у нас пожар. Но не сказал, что мы вышли. Из-за обстрела скрылись в подвале. Без верхней одежды, дочь даже без тапочек…Два часа пожарные не могли подъехать из-за обстрела. Говорят, там ничего не могло уцелеть», - пишет матушка.

Просим всех неравнодушных оказать посильную материальную помощь батюшке и его семье.

Номер карты:4149 4996 5061 2490

Юлия Воскобойникова

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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