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Архиепископ УПЦ призвал не умножать ненависть и злобу во время войны

30.03.2022 / 12:50
Архиепископ УПЦ призвал не умножать ненависть и злобу во время войны
Источник: Центр информации УПЦ
Ненавидеть не только плохо, ненавидеть прежде всего вредно

Когда человека одолевает ненависть, которой сейчас переполнены новости и социальные сети, это значит, что врагу удалось отобрать у него человечность, заразить своим злом и убить душу.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Ютуб-канал Александрийской епархии, об этом сказал архиепископ Боголеп (Гончаренко).

«Сегодня публикации в СМИ и посты в соцсетях очень часто превращаются в упражнения в ненависти. Конечно, в основе этого явления лежат факты преступлений, страданий, смерти, которые для многих делают ненависть в какой-то мере оправданной. Но ненависть опасна как яд, который отравляет душу», – сказал архиепископ Боголеп.

Владыка отметил, что ненавидеть не только плохо, ненавидеть прежде всего вредно.

«Это не о том, чтобы любить врага, а о том, чтобы не допускать его яды в себя. Это не религиозный вопрос, это вопрос не отношения к тому, кто напал на нас. Это вопрос заботы о себе, о своем здоровье, о своей, если хотите, такой духовной детоксикации», – подчеркнул архиерей.

По его мнению, защищающие нас воины, которые сейчас сидят в окопах в смертельной опасности, вряд ли строчат в соцсетях посты о ненависти. «Поэтому и тем, кто в тылу, не стоит множить ненависть и злобу, которая не пройдет даже после войны», – добавил иерарх УПЦ.

«Задача тех кто в тылу не множить ненависть и злобу, которая продлевает войну и умножает смерть, а в том, чтобы противостоять всему этому. И думайте что потом, когда война закончится, это все каким-то образом пройдет, уляжется. Нет. Ненависть очень трудно потом искоренить», – сказал иерарх УПЦ.

Архиерей считает, что сейчас очень важную роль приобретает храм, где человек в молитве может хотя бы на время забыть о ненависти.

«Храм это некий оазис, где человек может найти передышку от ненависти, от злобы, от жутких сводок и образов войны. Храм это место, где можно пройти декомпрессию от ненависти, от зла, набраться сил и остаться человеком», – подытожил архиепископ Боголеп.

Источник: Inpress.ua
война, УПЦ
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