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На Луганщине во время обстрела погиб настоятель храма УПЦ

04.05.2022 / 13:35
На Луганщине во время обстрела погиб настоятель храма УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
64-летний священник погиб из-за осколочного ранения, полученного во время обстрела села Михайловка Кременского района

На Луганщине погиб и.о. наместника Свято-Ильинского мужского монастыря УПЦ села Варваровка и настоятель храма в честь святителя Феодосия Черниговского села Михайловка иеромонах Парфений (Федорченко).

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Северодонецкой епархии, 64-летний священник погиб из-за осколочного ранения, полученного во время обстрела села Михайловка Кременского района.

Иеромонах Парфений (Алексей Николаевич Федорченко) родился 11 января 1958 года.

29 марта 2009 года епископом Северодонецким и Старобельским Агапитом рукоположен в сан диакона. 19 июля 2009 года - в сан иерея. Священническое служение нес в храме в честь святителя Феодосия Черниговского седа Михайловка.

30 марта 2020 года митрополитом Северодонецким и Старобельским Никодимом пострижен в монашество с именем Парфений, в честь преподобного Парфения Киевского. Был определен и. о. наместника Свято-Ильинского мужского монастыря села Варваровка.

«Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего новопреставленного иеромонаха Парфения, и прости ему вся согрешения его вольная и невольная, и даруй ему Царствие Небесное», – написали в епархии.

Источник: Inpress.ua
смерть, война, УПЦ
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