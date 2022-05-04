На Луганщине во время обстрела погиб настоятель храма УПЦ

На Луганщине погиб и.о. наместника Свято-Ильинского мужского монастыря УПЦ села Варваровка и настоятель храма в честь святителя Феодосия Черниговского села Михайловка иеромонах Парфений (Федорченко).

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Северодонецкой епархии, 64-летний священник погиб из-за осколочного ранения, полученного во время обстрела села Михайловка Кременского района.

Иеромонах Парфений (Алексей Николаевич Федорченко) родился 11 января 1958 года.

29 марта 2009 года епископом Северодонецким и Старобельским Агапитом рукоположен в сан диакона. 19 июля 2009 года - в сан иерея. Священническое служение нес в храме в честь святителя Феодосия Черниговского седа Михайловка.

30 марта 2020 года митрополитом Северодонецким и Старобельским Никодимом пострижен в монашество с именем Парфений, в честь преподобного Парфения Киевского. Был определен и. о. наместника Свято-Ильинского мужского монастыря села Варваровка.

«Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего новопреставленного иеромонаха Парфения, и прости ему вся согрешения его вольная и невольная, и даруй ему Царствие Небесное», – написали в епархии.