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На Одесчине священники УПЦ передали помощь украинским военным

04.05.2022 / 12:17
На Одесчине священники УПЦ передали помощь украинским военным
Источник: Центр информации УПЦ
Община УПЦ с первых дней войны ежедневно готовит горячие обеды для военнослужащих

В Одесской области священники Украинской Православной Церкви передали паски и продукты украинским военнослужащим и теробороне.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, помощь передали церковные обшины в Кошарах, Ильичанке, Александровке, Курисово, Доброславе, Визирке, Кремидовке и Ольшанке.

В селе Кошары настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Феодоровская» протоиерей Михаил Демьяненко совместно с молодежной организацией «Фавор» посетил военнослужащих на блокпостах, поздравил их с Пасхой и передал паски и крашенки, которые приготовили прихожане.

Прихожане храма святой Ксении Петербуржской села Ильичанка во главе с настоятелем протоиереем Романом Викнянским посетили воинов на блокпостах и раздали им куличи, крашенки и десерты. Община УПЦ с первых дней войны ежедневно готовит горячие обеды для военнослужащих.

Настоятель храма в честь святителя Николая Чудотворца села Александровка протоиерей Виталий Мищенко доставил пасхальные приношения бойцам территориальной обороны.

Общины храмов в честь Покрова Пресвятой Богородицы села Курисово с настоятелем протоиереем Николаем Сикорой и мученицы Варвары поселка Доброслав с настоятелем протоиереем Петром Перегиняком посетили бойцов территориальной обороны, поздравили с Пасхой и передали продукты.

Также приходы УПЦ сел Визирка, Кремидовка и Ольшанка поддержали военнослужащих, передав им поздравления и продукты к праздничному столу.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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