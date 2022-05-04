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В столице сегодня откроют верхнюю часть Киево-Печерской лавры для посетителей

04.05.2022 / 12:10
В столице сегодня откроют верхнюю часть Киево-Печерской лавры для посетителей
Источник: Центр информации УПЦ
Военнослужащие и представители теробороны могут посещать Верхнюю Лавру бесплатно

В Киеве с 4 мая для посетителей открывают территорию Национального Киево-Печерского заповедника.

Как сообщает Центр информации УПЦ  со ссылкой на kplavra.kyiv.ua, храмы на территории Верхней Лавры и музеи будут пока закрыты.

«Все желающие смогут подняться на Большую Лаврскую колокольню, осмотреть экстерьеры уникальных архитектурных памятников ХІ–ХХ ст., в том числе — Троицкой надвратной церкви, Успенского собора, церкви в честь Всех святых и храма в честь преподобных Антония и Феодосия Печерских с трапезной палатой, фортификационные сооружения, а также лапидарий Киево-Печерской Лавры в Митрополичьем саду возле Часовой башни и посетит обзорную площадку», - поделились в пресс-службе заповедника.

Стоимость входного билета на территорию Верхней Лавры - 60 грн. билета с посещением Большой лаврской колокольни и церкви Спаса на Берестове - 100 грн.

Военнослужащие и представители теробороны могут посещать Верхнюю Лавру бесплатно.

Заповедник будет открыт во все дни недели, кроме понедельника и вторника, с 10.00 до 19.00.

Богослужения в Киево-Печерской Лавре совершаются на принадлежащей монастырю территории Нижней Лавры.

Расписание можно найти на сайте монастыря.

Трансляции богослужений, совершаемых в храме в честь преподобного Агапита Печерского и в Крестовоздвиженской церкви можно смотреть на Youtube-канале Лавры.

 

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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