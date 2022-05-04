На Буковине верующие УПЦ передали беженцам помощь из Италии и Румынии

На Буковине община в честь апостолов Петра и Павла села Кошуляны Украинской Православной Церкви передала гуманитарную помощь вынужденным переселенцам, проживающим в Мамалыговской объединенной территориальной громаде.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Черновицко-Буковинскую епархию УПЦ, приход передал переселенцам продукты, одежду и средства гигиены вынужденным.

Настоятель храма протоиерей Роман Барбакар раздал гуманитарную помощь, которая поступила из Румынии и Италии.

«Первый гуманитарный груз поступил в помощь нуждающимся в это тяжелое военное время из Италии при содействии Charity in the world ODV и Александра Руснака. Во второй раз помощь из Румынии собрали трудами Александра Руснака и Плекана Ионута. Третий груз был собран в Румынии усилиями и организацией священника Адама Церковника», – рассказали в епархии УПЦ.

Петропавловская община УПЦ благодарит всех за оказание гуманитарной помощи, за понимание и поддержку украинцев.