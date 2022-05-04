Войти | Зарегистрироваться
14:59

среда,
04 мая
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

На Буковине верующие УПЦ передали беженцам помощь из Италии и Румынии

04.05.2022 / 14:15
На Буковине верующие УПЦ передали беженцам помощь из Италии и Румынии
Источник: Центр информации УПЦ
Настоятель храма протоиерей Роман Барбакар раздал гуманитарную помощь, которая поступила из Румынии и Италии

На Буковине община в честь апостолов Петра и Павла села Кошуляны Украинской Православной Церкви передала гуманитарную помощь вынужденным переселенцам, проживающим в Мамалыговской объединенной территориальной громаде.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Черновицко-Буковинскую епархию УПЦ, приход передал переселенцам продукты, одежду и средства гигиены вынужденным.

Настоятель храма протоиерей Роман Барбакар раздал гуманитарную помощь, которая поступила из Румынии и Италии.

«Первый гуманитарный груз поступил в помощь нуждающимся в это тяжелое военное время из Италии при содействии Charity in the world ODV и Александра Руснака. Во второй раз помощь из Румынии собрали трудами Александра Руснака и Плекана Ионута. Третий груз был собран в Румынии усилиями и организацией священника Адама Церковника», – рассказали в епархии УПЦ.

Петропавловская община УПЦ благодарит всех за оказание гуманитарной помощи, за понимание и поддержку украинцев.

Источник: Inpress.ua
гуманитарная помощь, Буковина, УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
4 мая
3 мая
2 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.