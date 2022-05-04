Митрополит УПЦ объяснил, что поможет обрести радость души

Каждый день человек делает выбор: быть с Богом для вечной радости или страдание из-за грехов.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Человеческая жизнь получает свое начало в идеальных условиях. В материнской утробе мы не знаем голода, перепада температур, смены погодных условий и проч. Те, кто пребывают в утробе матери, могут считать «умершими» всех, кто этих условий лишился. Какая-то сила вытолкала их из блаженного внутриутробного пребывания в страшную неизвестность. По мнению психологов, ребенок, рождаясь в этот земной мир, проходя через узкий туннель материнского тела, испытывает то же самое, что и человек, который умирает. В земном мире для человека условия жизни сильно меняются», - отметил митрополит Лука.

Владыка подчеркнул, что каждый день жизни человек делает выбор, принимает решения, которые формируют качества личности.

«Кто увлекался фотографированием лет так сорок тому назад, знают, что такое «проявитель» и «закрепитель». Так и эта временная, короткая земная жизнь проявляет то, что представляет из себя наша душа, и закрепляет то, с чем она войдет потом в вечность», - сказал архиерей.

Он объяснил, что только Священное Писание через доступные образы учит тому, что после смерти «мы снова вернёмся к совершенной жизни, но на уже непостижимо большем уровне бытия по сравнению с внутриутробным».

«Это будет, по свидетельству Слова Божия, или идеальная беззаботная вечность, наполненная радостью, светом и блаженством, или же идеальная мука, наполненная нескончаемыми страданиями», - сказал владыка.

Митрополит Лука призвал «постараться прожить эту жизнь так, чтобы не мы нуждались в молитвах живых, а чтобы сами стали за них молитвенниками перед Богом».