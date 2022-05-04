В УПЦ рассказали, с чего лучше начать изучение Библии

Начинать читать Библию стоит не с самого начала, а с Нового Завета, параллельно с чтением изучать контекст написания и толкования святых отцов.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал протоиерей Владимир Пучков.

«Читать Библию следует ежедневно. Объём библейского отрывка на каждый день всякий способен определить для себя сам. Начинать читать Библию стоит не с самого начала, а с Нового Завета. Никакой логики при этом мы не нарушим. Взяться с нашим современным сознанием за Ветхий Завет, конечно, можно, однако, как показывает опыт, подобный подход чреват таким количеством вопросов и недоумений, что у многих возникает желание отложить Библию в сторону, не дочитав даже до конца Книги Бытия. Между тем, по мысли Блаженного Августина, Новый Завет скрывается в Ветхом, а Ветхий Завет раскрывается в Новом. Другими словами, Ветхий Завет лучше и проще понимается в контексте Нового и приниматься за чтение первого стоит после прочтения второго», - объяснил священник.

Он обратил внимание, что начав из Евангелия от Матфея и прочитав Новый Завет почти до конца, перед Книгой Откровения стоит остановиться и прочесть Ветхий Завет.

«Апокалипсис – единственная новозаветная пророческая книга, написанная человеком, мыслившим исключительно категориями Ветхого Завета…Поэтому эта, безусловно, трудная для понимания, книга будет тем понятнее читателю, чем лучше читатель будет знать Ветхий Завет. Так что, повторюсь, дочитав до Откровения, стоит остановиться и вернуться к самому началу – к Книге Бытия, поскольку теперь самое время начать знакомство с Ветхим Заветом. Лишь дочитав его до конца, имеет смысл вернуться к Откровению», - подчеркнул протоиерей Владимир.

Священник отметил, что для понимания текста Священного Писания необходимо знать контекст его написания - исторический, политический, религиозный, культурный, бытовой.

«Попробуйте одновременно с Библией читать материалы по истории древнего Востока (когда читаете Ветхий Завет) и Древнего Рима (когда читаете Новый) – и сами увидите, что вопросов к Писанию у вас станет в разы меньше. Для тех же, которые останутся, есть святоотеческие толкования едва ли не на все библейские Книги», - подытожил протоиерей Владимир Пучков.