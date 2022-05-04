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Дезертирство во время войны? Депутаты СН решили организовать себе майские каникулы в ЕС

04.05.2022 / 16:00
Во фракции «Слуга народа» разгорается очередной скандал, связанный с отъездом депутатов в страны ЕС. Нардеп Юлия Гришина (председатель подкомитета по вопросам высшего образования) сформировала список партийцев, которые с 4 по 10 мая смогут покинуть Украину якобы для ознакомления с жизнью переселенцев.

«Наша цель - собственными глазами увидеть, как живут временные переселенцы, как учатся их дети, удается ли им находить работу, имеют ли они доступ к медицинским услугам, какие проблемы возникают с оформлением документов и т.д. По итогам визитов мы составим общий отчет и будем решать проблемы, которые обнаружим», - написала Гришина у себя в Facebook.   

При этом президент Владимир Зеленский с 24 февраля запретил депутатам покидать пределы Украины. Один из депутатов президентской фракции так прокомментировал нам ситуацию. 

«Приказ президента никто не отменял. Юля Гришина и Лена Шуляк составили закрытый список для того, чтобы выехать на майские в Европу. Сделали себе майские каникулы. Проблемами переселенцев сейчас занимаются дипломаты и консульские службы Украины в ЕС. Более того, с начала войны они усилены. Необходимости присутствия там депутатов нет. Если там нужны депутаты зачем нам тогда МИД?», - рассказал нам нардеп. 

В МИДе тоже не располагают информацией о целях поездки нардепов в ЕС. 

«Министерство иностранных дел не получало запрос от главы Верховной Рады Руслана Алексеевича Стефанчука на организацию встреч временно перемещенных лиц с народными депутатами Украины на территории Европейского Союза», - говорится в ответе на запрос нашего издания. 

Как прокомментировал нам ситуацию наш источник, депутаты «Слуги народа» попросту дезертировали, несмотря на приказ Зеленского для того, чтобы отдохнуть в Европе от войны в Украине. 

«Так вы обратите внимание на дату. Почему никто из них не попросился выехать в марте или апреле… В мае тепло и хорошо. Найдут они 10 переселенцев. Сделают с ними фото. Помощники запишут их проблемы, а потом ищите наших коллег по ресторанам Рима, Праги и Берлина. Вторая причина – дата 9 мая. У нас многие полагают, что Путин чуть ли не ядерный удар нанесет, поэтому лучше пересидеть эту дату где-то в ЕС, под защитой стран НАТО. А помогает оформить это все Александр Корниенко», - говорит депутат.  

На прогулку в ЕС обратили внимание и в социальных сетях. 

«Не вижу в этом списке Харьков, Николаев, Краматорск и ряд других населённых пунктов Донецкой и Луганской областей. Да и вообще никаких украинских городов не вижу. Повылазило, наверное. P. S. Купальники, шляпки и сумочки Saint Laurent взяли с собой?», - пишет Телеграмм-канал Бородатая бабушка.

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