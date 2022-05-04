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На Тернопольщине верующие УПЦ приобрели аптечки для ВСУ

04.05.2022 / 16:35
На Тернопольщине верующие УПЦ приобрели аптечки для ВСУ
Источник: Центр информации УПЦ
Православные волонтеры подготовили две машины для доставки гумпомощи в Харьков и в село Кобыляки, где проживают переселенцы из Харькова

В Тернополе верующие храмов Украинской Православной Церкви купили амуницию для военнослужащих и передали продукты переселенцам.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Тернопольской епархии, военнослужащим передали две пары специальных очков и пять аптечек.

В Волонтерский центр Тернопольского национального педагогическего университета верующие отправили для переселенцев пять ящиков пасхальных яиц и четыре ящика куличей, а также продукты питания для семей переселенцев из Мариуполя и Ирпеня. Для отправки в Харьков закупили медикаменты.

Православные волонтеры подготовили две машины для доставки гумпомощи в Харьков и в село Кобыляки, где проживают переселенцы из Харькова.

Также военнослужащим на Луганщину были переданы продукты быстрого приготовления.

Как сообщалось ранее, в Одесской области священники Украинской Православной Церкви передали паски и продукты украинским военнослужащим и теробороне. Помощь передали церковные обшины в Кошарах, Ильичанке, Александровке, Курисово, Доброславе, Визирке, Кремидовке и Ольшанке.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Тернопольская епархия
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