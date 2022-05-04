Управделами УПЦ объяснил, как ненависть вредит душе

Если кого-то ненавидим, то благодать не пребудет в нас.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Всё происходящее поднимает нас над землей, приближает к Небу. На земле мы никогда не сможем найти правду. Правды здесь нет. Кто прав, а кто виноват? Все в чем-то виноваты. Кто любит, а кто ненавидит? Кто смиряется по-настоящему, тот и любит», - сказал митрополит Антоний.

Владыка отметил, что сложен путь к познанию Божией истины, и трудна дорога к Небесному Царству: грех завладел человеческой природой и испортил её.

«Человек многое воспринимает искаженно, предвзято и поверхностно. Не видит сути и глубины. Но надежда на исправление есть», - добавил он.

Управделами УПЦ напомнил, что милостивый Господь одарил человека способностью преображаться посредством Божественной благодати.

«Преображение – высшее и самое прекрасное проявление любви, на которое способен человек. Это ответ чуткой души на любовь Творца. Полный отказ от своего эго и блаженное растворение в бесконечном облаке Божией благодати. Неудержимое стремление души к стяжанию благодати и есть любовь. Участвуем в Таинствах, усердно молимся, соблюдаем посты. И всё это для того, чтобы стяжать благодать Духа Святого. Но есть одно условие. Благодать не пребудет в нас, если мы кого-то ненавидим», - пояснил архиерей.

Митрополит Антоний отметил, чтт не бывает духовных плодов без любви и смирения. «Молитва не станет утешением, пост не принесет очищения, Таинства не наполнят душу радостью», - констатировал он.

«Как бы ни было тяжело, нужно пытаться изгонять из своего сердца злобу и ненависть. Будем верны Христу во всем, будем следовать за Совершенным Кормчим до конца, будем стремиться непреклонно исполнять все Его заповеди», - заключил иерарх УПЦ.