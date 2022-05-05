Войти | Зарегистрироваться
12:20

четверг,
05 мая
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Святогорская лавра УПЦ пострадала от обстрелов

05.05.2022 / 11:47
Святогорская лавра УПЦ пострадала от обстрелов
Источник: Центр информации УПЦ
На данный момент в Лавре проживают 300 беженцев, из них 50 детей

Свято-Успенская Святогорская Лавра пострадала от двух взрывов.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, взрывы произошли 4 мая в 7. 45 во время соборного молебна Богородице.

Одна ракета взорвалась у берега рядом с одним из храмов, второй взрыв произошёл в воздухе примерно в 100 метрах над Лаврой - лаврский двор усеяло мелкими осколками.

В результате обстрела двое беженцев получили ранения в живот и руку. Пострадавших отправили в госпиталь, а затем в хирургию города Краматорск.

На данный момент в Лавре проживают 300 беженцев, из них 50 детей. В обители совершаются ежедневные уставные богослужения. Братия и все проживающие трудятся над устранением последствий обстрела.

С 26 апреля в Святогорской Лавре нет мобильной связи, с 27 апреля отсутствует подключение к интернету.

Как сообщалось ранее, в первый раз обитель пострадала от авиаудара, произошедшего 12 марта. От взрывной волны были повреждены помещения обители, в которых проживала братия монастыря и многочисленные беженцы.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
5 мая
4 мая
3 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.