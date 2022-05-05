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В УПЦ отпели погибших украинских военных

05.05.2022 / 12:11
В УПЦ отпели погибших украинских военных
Источник: Центр информации УПЦ
Вечная память усопшим Защитникам Украины

Священники Украинской Православной Церкви простились з погибшими защитниками Украины.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службы Волынской, Ровенской и Полесско-Сарненской епархий.

На Волыни в селе Тоболы священники отпели воина Сергея Невара, погибшего в боях на Харьковщине.

На Ровенщине в селе Зализница Корецкого района похоронили военнослужащего ВСУ Виталия Вознюка.

«Трудно принять, что лучшие наши сыновья идут в Вечность. Сегодня наша главная задача - молиться, чтобы Господь принял душу усопшего в Царство Божие, а также – за всех воинов, чтобы Господь их оберегал и даровал здоровье. И стоит помнить – все пройдет. Какой бы беспредел не был, но правда победит. Бог всегда победит войну, ложь и ненависть», – отметил во время проповеди отец Александр.

В Сарненской епархии священники УПЦ простились с отцом шестерых детей – 46-летним сержантом Ярославом Павловичем. Воин погиб в результате минометного обстрела российскими оккупантами вблизи города Изюм.

Похоронили Героя на его малой родине – в Старом Селе Ракитновского района.

«Погибший воин Ярослав пошел в армию добровольцем, ради того, чтобы его дети и все граждане нашего Государства жили в свободной и процветающей Украине. Он показал нам пример любви к Родине. Разделяем горе жены, детей и родных, молимся о вечном покое его души», - отменили в соболезновании.

Вечная память усопшим Защитникам Украины!

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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