Во всех храмах и монастырях УПЦ совершат молебен о мире в Украине

Во всех храмах и монастырях Украинской Православной Церкви 20 марта совершат молебен об установлении мира в Украине.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, проведение молебна благословил Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий благословил всех храмах и монастырях УПЦ совершить молебны о прекращении вооруженного противостояния в Украине и сохранение суверенитета и целостности Украины.

Соответствующий циркуляр Киевской митрополии был направлен руководителям всех епархий УПЦ.