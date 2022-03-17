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Во всех храмах и монастырях УПЦ совершат молебен о мире в Украине

17.03.2022 / 14:56
Во всех храмах и монастырях УПЦ совершат молебен о мире в Украине
Источник: Центр информации УПЦ
Проведение молебна благословил Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий

Во всех храмах и монастырях Украинской Православной Церкви 20 марта совершат молебен об установлении мира в Украине.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, проведение молебна благословил Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий благословил всех храмах и монастырях УПЦ совершить молебны о прекращении вооруженного противостояния в Украине и сохранение суверенитета и целостности Украины.

Соответствующий циркуляр Киевской митрополии был направлен руководителям всех епархий УПЦ.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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