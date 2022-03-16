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Управделами УПЦ заявил, что использовать храмы в качестве военных целей недопустимо

16.03.2022 / 16:10
Управделами УПЦ заявил, что использовать храмы в качестве военных целей недопустимо
Источник: Центр информации УПЦ
Призываю всех, от кого это зависит, прекратить обстрелы православных храмов

Храм - это не просто здание, это место особенного присутствия Бога.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

«Уже три недели в нашей стране идет война. Разрушаются дома, миллионы женщин с детьми вынуждены оставлять мужей и искать спасение на чужбине, в других странах. Большинство из тех, кто подвергается ужасам войны, - верные Украинской Православной Церкви. Церковь разделяет боль своего народа и страдает вместе с ним», - сказали архиерей.

Митрополит Антоний с сожалением констатировал, что боевые действия на территории Украины привели к многочисленным разрушениям Божьих храмов.

«На востоке, юге, севере и центре страны Украинская Православная Церковь частично или полностью потеряла больше 30 храмов. И эта цифра может значительно возрасти, поскольку со многими городами у нас нет связи. Вследствие обстрелов разрушаются как сельские храмы, так и кафедральные соборы. Верующие теряют церкви, в которых молилось много поколений наших предков. Например, в Бориспольской епархии в результате прямого попадания снаряда сгорел Свято-Георгиевский храм в селе Загоричи. Это был чудесный деревянный храм XIX столетия, который выстоял даже во время Второй мировой войны. Однако на прошлой неделе на его месте осталось только пепелище», - продолжил владыка.

Возможно, кто-то возразит: «О чем вы говорите? Люди гибнут, а вы о своих храмах», - сказал иерарх УПЦ.

«Действительно, война не щадит никого и ничто. Гибнут мирные люди, взрослые и дети, наши соотечественники и на Киевщине, и в Харькове, Донецке, Мариуполе, Северодонецке, Изюме, Ровно. Кажется, уже и нет такого региона в Украине, где нет жертв. Разрушается инфраструктура, дома, памятники истории и архитектуры. Всё это «пожирает» война», - сказал митрополит Антоний.

Но, как отметил владыка, храм - это не просто здание, это место особенного присутствия Бога. «Место, где христиане соединяются с Ним в таинстве Причастия. Храм одновременно находится и в мире, и над миром. В нем нужно чувствовать себя абсолютно защищенными. Большинство храмов Украинской Православной Церкви с самого начала боевых действий предоставляют убежище мирным гражданам. Люди прятались и прячутся там во время обстрелов. А многие из тех, кто из-за войны потерял свое жилище, нашли в храмах второй дом», - продолжил архиерей.

Управделами УПЦ отметил, что поэтому совершенно недопустимо использовать храмы в качестве военных целей. «Понимаю, что на войне случаются ошибки. Но не таком количестве», - добавил он.

«Призываю всех, от кого это зависит, прекратить обстрелы православных храмов. И, в конце концов, прекратить эту ужасную войну», - заключил митрополит Антоний.

Источник: Inpress.ua
война, УПЦ, митрополит Антоний
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