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В Одессе и Черкассах УПЦ установили баннеры с призывом молитвы за Украину

16.03.2022 / 13:11
В Одессе и Черкассах УПЦ установили баннеры с призывом молитвы за Украину
Источник: Центр информации УПЦ
По просьбе Украинской Православной Церкви было предоставлено 15 рекламных билбордов в Одессе, на которых разместили изображения иконы Покрова Божьей Матери и призыв сохранить и спасти Украину

В Одессе Украинская Православная Церковь инициировала установление билбордов со словами «Пресвятая Богородица, спаси Украину».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, вдоль автомагистралей Одессы появились билборды с изображением Божией Матери и словами «Пресвятая Богородица, спаси Украину».

По просьбе Украинской Православной Церкви было предоставлено 15 рекламных билбордов в Одессе, на которых разместили изображения иконы Покрова Божьей Матери и призыв сохранить и спасти Украину.

Черкасская епархия Украинской Православной Церкви разместила баннеры с молитвами к Божией Матери, Архистратигу Михаилу и святым.

Духовенство УПЦ призвало жителей Черкасс молиться к святым с просьбами оградить Украину от бедствия войны. Молитвы также обращены к покровителям края – преподобному мученику Макарию и всем святым земли Черкасской.

Кроме того, в Киеве Дарницкая районная государственная администрация убрала коммерческую рекламу с улиц, заменив их баннерами с цитатами псалмов.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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