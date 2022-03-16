Предстоятель Албанской Православной Церкви призвал молиться о мире в Украине

В Албанской Церкви призвали усилить молитвы о завершении войны и мире в Украине.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на orthodoxalbania.org, об этом сказал Архиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий.

«Давайте усилим наш призыв к немедленному прекращению братоубийственной войны России с Украиной, к залечиванию ран, оказанию помощи беженцам и недопущению дальнейшей эскалации вооруженного конфликта», − сказал Архиепископ Анастасий.

Он также призвал молиться «о скорейшем восстановлении единства между православными, о мире, прощении и солидарности», чтобы с чистой совестью обратить «песнь и молитву к Распятому и Воскресшему Богу, Умиротворяющему всех».

Предстоятель Албанской Православной Церкви впервые высказал свое отношение к военным действиям в Украине в воскресном послании 27 февраля.

«Христианская совесть осуждает все формы насилия, настойчиво призывая всех, в меру своих возможностей, способствовать миру и примирению в многострадальной Украине и везде, где бы мы не находились», − отметил Архиепископ Анастасий.