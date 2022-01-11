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В Кипрской Церкви считают, что создание ПЦУ испортило отношения между Православными Церквями в мире

11.01.2022 / 15:00
В Кипрской Церкви считают, что создание ПЦУ испортило отношения между Православными Церквями в мире
Владыка выразил опасение, что кризис в Православии будет углубляться и дальше

Из-за церковного раскола в Украине и создания ПЦУ доверие между Поместными Православными Церквями пошатнулось.

Об этом сказал архиерей Кипрской Церкви, митрополит Тамасосский и Оринисский Исаия, сообщает imtamasou.org.cy.

«Заявление Московского Патриархата о создании экзархата на территории Александрийского Патриархата - явный побочный эффект украинского вопроса, который продолжает развиваться с непредсказуемыми последствиями. После украинского вопроса доверие между нашими Церквями пошатнулось», - отметил митрополит Исаия.

Владыка выразил опасение, что кризис в Православии будет углубляться и дальше.

«У меня такое чувство, и я хотел бы ошибаться, что по мере того, как мы идем дальше, после того недоверия, которое произвел в Украине церковный кризис, многие православные страны, не находя согласия в ряде вопросов друг с другом, вместо диалога и примирения до принятия окончательных решений, как это делалось в прошлом, перейдут к односторонним решениям без всеправославного урегулирования, которые не будут приняты всеми Церквами, углубляя тем самым раскол между ними», – подчеркнул митрополит Исаия.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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