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Управделами УПЦ рекомендует во время православных праздников не забывать их духовной сути

11.01.2022 / 17:45
Управделами УПЦ рекомендует во время православных праздников не забывать их духовной сути
Источник: Центр информации УПЦ
Праздник – это не только посещение храма, но и встреча со знакомыми и друзьями, а значит, общение и обмен новостями, и вот здесь есть риск впасть в суету

Во время предпраздничной суеты и в заботе о внешних проявлениях праздника забываем о его сути.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«После напряжения поста спешим расслабиться и окунуться в праздничную атмосферу. Но, как это часто бывает, и в посте, и в разговлении теряем чувство меры. Не стоит говорить о банальном объедении и прочем – вред от телесного пресыщения всем понятен и без особых объяснений. Здесь есть куда более тонкий момент», — сказал митрополит Антоний.

Владыка пояснил, что праздник – это не только посещение храма, но и встреча со знакомыми и друзьями, а значит, общение и обмен новостями, и вот здесь есть риск впасть в суету.

«Суета – вообще опасная болезнь, тем опаснее, что не сразу замечается. Разве плохо общаться с друзьями, тем более верующими, после праздничного богослужения? Конечно, нет. Но даже здесь можем на фоне общей послепостовой расслабленности превратить дружескую беседу в праздную болтовню. Наверное, у многих после таких «бесед», начинавшихся вполне невинно и даже благочестиво, оставалось ощущение пустоты и досады. В равной степени это касается и предпраздничной суеты, когда в заботе о внешних проявлениях праздника забываем о его сути», — сказал архиерей.

По его словам, если, несмотря на всю суету, будем продолжать помнить о Господе, нас ничего не сможет поколебать.

«Так, когда разговляемся, стоит поблагодарить Господа, что Его заботами стол полон, что имеем свой хлеб насущный, а возможно, следует еще его разделить с теми, кто менее обеспечен. Или во время дружеских бесед, если видим, что разговор уходит «не туда», деликатно свернуть его в нужное русло. И так во всем», — считает управделами УПЦ.

«Память о Господе, трезвение, помощь ближним – это залог того, что не утратим связь с Ним, не утратим духовной радости, которую получили во время праздничной Литургии, не утратим своего христианского образа», - заключил митрополит Антоний.

Источник: Inpress.ua
упц, митрополит Антоний
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