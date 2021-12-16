Войти | Зарегистрироваться
18:45

четверг,
16 декабря
Онлайн
10 самых полезных осенних продуктов
Жизнь
10 самых полезных осенних продуктов
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Семья священника УПЦ просит помощи для лечения ребенка

16.12.2021 / 17:45
Семья священника УПЦ просит помощи для лечения ребенка
Источник: Центр информации УПЦ
Ежемесячно на питание и лечение малыша уходит порядка 15 тыс гривен.

Семья протоиерея Николая Шпички из Бердичева нуждается в помощи для лечения маленького внука, 10-месячного Самсона.

Ребенок родился с редким заболеванием, требующим постоянного контроля и специальной диеты, сообщает Центр информации УПЦ.

Сын священника Петр и его супруга Анна два года назад потеряли первого ребёнка - девочку Еву, которой вовремя не поставили правильный диагноз.

5 февраля 2021 года у них родился сын Самсон. С первых дней жизни у малыша обнаружились симптомы болезни, от которой умерла его сестра. Родители обратились в ОХМАТДЕТ, где спустя месяц Самсону поставили диагноз - синдром дефицита CPS1. Организм мальчика не усваивает белок, повышая уровень аммиака в крови. Если не следить за этим показателем, Самсон может впасть в кому и умереть.

Болезнь относится к редким (орфанным) генетическим заболеваниям и требует либо трансплантации печени, что под вопросом, либо пожизненной диеты и медицинского контроля. Диагноз Самсона встречается один раз на 1,5 млн случаев, и потому нужные ему смеси и препараты дорогостоящие и труднодоступные: в основном их приходится покупать за границей.

Ежемесячно на питание и лечение малыша уходит порядка 15 тыс гривен.

Семья просит молитв и материальной помощи.

Перечислить пожертвования можно по реквизитам.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
16 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.