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В УПЦ благословили художника создать икону для храма на вершине Афона

16.12.2021 / 17:20
В УПЦ благословили художника создать икону для храма на вершине Афона
Источник: Центр информации УПЦ
Икону установят в Спасо-Преображенском храме на вершине Святой Горы

Криворожский художник Василий Пилка создаст икону в дар Святой Горе Афон.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, образ будет исполнен методом гравировки на богемском стекле.

Перед началом работы мастер обратился к митрополиту Криворожскому и Никопольскому Ефрему с просьбой о благословении на изготовление иконы Пресвятой Богородицы «Настоятельница горы Афон». Архиерей ознакомился с эскизом и поставил на нем свою подпись.

После создания и освящения образ отправится на Афон. Икону установят в Спасо-Преображенском храме на вершине Святой Горы.

Как сообщалось ранее, в августе Криворожская епархия УПЦ передала на Афон выгравированную Василием Пилкой икону великомученика и целителя Пантелеимона. Образ был подарен русскому на Афоне Свято-Пантелеимонову монастырю.

 

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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