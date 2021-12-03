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Опубликован список самых влиятельных женщин этого года

03.12.2021 / 17:53
Международная деловая газета Financial Times опубликовала 25 самых влиятельных женщин мира в 2021 году.

В список вошли известные политические и общественные деятели, спортсмены, редакторы, дизайнеры, журналисты и другие знаменитости и активисты, пишет "Корреспондент"

  • Нгози Оконджо-Ивеала, генеральный директор Всемирной торговой организации
  • Лина Хан, глава Федеральной торговой комиссии
  • Мэри Барра, глава и генеральный директор General Motors
  • Гита Гопинатх, главный экономист МВФ
  • Луиза Траяно, бразильская бизнесвумен и филантроп
  • Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей Соединенных Штатов
  • Мариам Аль-Махди, министр иностранных дел Судана
  • Кейт Бингем, бывшая глава рабочей группы по вакцинам Великобритании.
  • Кэти Вуд, основатель и генеральный директор "Ark Investment Management"
  • Розалинда Брюер, генеральный директор Walgreens Boots Alliance
  • Цай Ин-Вен, президент Тайваня
  • Фрэнсис Хауген, исследовательница данных и информатор
  • Наоми Осака, теннисистка
  • Элиза Лонкон Антилео, президент Конституционной конвенции Чили
  • Агнес Чоу, демократическая активистка
  • Цай Ин-Вен и Лиз Чейни вошли в рейтинг Financial Times
  • Лиз Чейни, конгрессмен Палаты представителей Соединенных Штатов
  • Ванесса Накате, адвокат
  • Сотоуда Форотан, студентка и активистка из Афганистана
  • Светлана Цихановская, руководитель Координационного совета Беларуси
  • Хлоя Чжао, режиссер
  • Хлоя Чжао и Светлана Цихановская стали одними из самых влиятельных женщин мира
  • Салли Руни, писательница
  • Шонда Раймс, телевизионный продюсер, сценарист и автор
  • Скарлетт Йоханссон, актриса
  • Паула Рего, художница
  • Габриэла Херст, креативный директор Chloé
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