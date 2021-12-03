Опубликован список самых влиятельных женщин этого года

В список вошли известные политические и общественные деятели, спортсмены, редакторы, дизайнеры, журналисты и другие знаменитости и активисты, пишет "Корреспондент"

Нгози Оконджо-Ивеала, генеральный директор Всемирной торговой организации

Лина Хан, глава Федеральной торговой комиссии

Мэри Барра, глава и генеральный директор General Motors

Гита Гопинатх, главный экономист МВФ

Луиза Траяно, бразильская бизнесвумен и филантроп

Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей Соединенных Штатов

Мариам Аль-Махди, министр иностранных дел Судана

Кейт Бингем, бывшая глава рабочей группы по вакцинам Великобритании.

Кэти Вуд, основатель и генеральный директор "Ark Investment Management"

Розалинда Брюер, генеральный директор Walgreens Boots Alliance

Цай Ин-Вен, президент Тайваня

Фрэнсис Хауген, исследовательница данных и информатор

Наоми Осака, теннисистка

Элиза Лонкон Антилео, президент Конституционной конвенции Чили

Агнес Чоу, демократическая активистка

Цай Ин-Вен и Лиз Чейни вошли в рейтинг Financial Times

Лиз Чейни, конгрессмен Палаты представителей Соединенных Штатов

Ванесса Накате, адвокат

Сотоуда Форотан, студентка и активистка из Афганистана

Светлана Цихановская, руководитель Координационного совета Беларуси

Хлоя Чжао, режиссер

Хлоя Чжао и Светлана Цихановская стали одними из самых влиятельных женщин мира

Салли Руни, писательница

Шонда Раймс, телевизионный продюсер, сценарист и автор

Скарлетт Йоханссон, актриса

Паула Рего, художница

Габриэла Херст, креативный директор Chloé