"Газпром" решил отдать Беларуси газ недорого

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Беларуси в своем Тelegram-канале.

Документ министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич и чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь в РФ Владимир Семашко подписали с представителей правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером.

"Подписан протокол о ценах на российский газ для Беларуси на 2022 год. Уровень цены на газ для Беларуси на 2022 год согласован, исходя из условий текущего года, - $128,52 за 1 тыс. куб. м.", - говорится в сообщении.