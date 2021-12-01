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"Газпром" решил отдать Беларуси газ недорого

01.12.2021 / 17:38
В среду, 1 декабря, Минск и и российская энергетическая компания "Газпром" подписали протокол о порядке формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в следующем году.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Беларуси в своем Тelegram-канале.

Документ министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич и чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь в РФ Владимир Семашко подписали с представителей правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером.

"Подписан протокол о ценах на российский газ для Беларуси на 2022 год. Уровень цены на газ для Беларуси на 2022 год согласован, исходя из условий текущего года, - $128,52 за 1 тыс. куб. м.", - говорится в сообщении.

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