Войти | Зарегистрироваться
19:07

пятница,
03 декабря
Онлайн
10 самых полезных осенних продуктов
Жизнь
10 самых полезных осенних продуктов
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Личные финансы

"Вовину тысячу" до праздников раздадут 8 миллионам украинцев

03.12.2021 / 17:48
До конца этого года тысячу гривен, в рамках обещанной выплаты президентом Владимиром Зеленским всем вакцинированным, получат восемь миллионов украинцев. Порядок выдачи средств определят в среду, 9 декабря.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в зале Верховной Рады, в пятницу, 3 декабря.

По его словам, в бюджете на этот заложены восемь миллиардов гривен (то есть сумму увеличили на пять млрд) для восьми миллионов граждан.

Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
3 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.