"Вовину тысячу" до праздников раздадут 8 миллионам украинцев

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в зале Верховной Рады, в пятницу, 3 декабря.

По его словам, в бюджете на этот заложены восемь миллиардов гривен (то есть сумму увеличили на пять млрд) для восьми миллионов граждан.