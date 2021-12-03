Стал известен оборонный бюджет на следующий год

"Бюджет на 2022 год позволяет выделить наибольшую за последний период сумму - 5,7 млрд гривен - на программы по развитию ракетно-реактивного вооружения и техники для военно-морских сил. Наша задача - обеспечить вооруженные силы всем необходимым для эффективной безопасности и обороны", - рассказал министр обороны Алексей Резников.

Отмечается, что более 85 млрд гривен будут направлены на покрытие потребностей военнослужащих и работников ВСУ, "в частности на оплату труда, питание военнослужащих, закупку имущества и социальные выплаты личному составу, а также на денежное обеспечение".

"Расходы на денежное довольствие увеличены на 3,9 млрд гривен, до 64,5 млрд гривен", - отметил министр.

Также 28,4 млрд гривен планируется направить на развитие, закупку, модернизацию и ремонт вооружения и военной техники.