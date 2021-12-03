Украина готова купить у США два атомных реактора

"Westinghouse надо продать два комплекта оборудования реакторов АР-1000, оставшихся от провального строительства в США. По условиям контракта, компания должна это сделать до 2025 года, желательно подороже. Чем она и занимается. Собираются отправить эти комплекты на Хмельницкую АЭС", - говорится в статье.

По данным издания, что реакторы "лежат без дела" около пяти лет и в случае покупки продолжат лежать еще столько же.

По оценкам СМИ, у Энергоатома и Westinghouse не хватит средств для постройки реакторов, поэтому их будут строить за кредитные средства, в том числе под госгарантии.