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Украина готова купить у США два атомных реактора

03.12.2021 / 17:51
Украинский Энергоатом купит в кредит у американской Westinghouse два реактора для АЭС, пишет Зеркало недели.

"Westinghouse надо продать два комплекта оборудования реакторов АР-1000, оставшихся от провального строительства в США. По условиям контракта, компания должна это сделать до 2025 года, желательно подороже. Чем она и занимается. Собираются отправить эти комплекты на Хмельницкую АЭС", - говорится в статье.

По данным издания, что реакторы "лежат без дела" около пяти лет и в случае покупки продолжат лежать еще столько же.

По оценкам СМИ, у Энергоатома и Westinghouse не хватит средств для постройки реакторов, поэтому их будут строить за кредитные средства, в том числе под госгарантии.

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