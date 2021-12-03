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Восточный поход Поднебесной. Почему для Латинской Америки "Запад" — это Китай, а не США01.12.2021 / 19:04Последние новости рубрики
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17:57
В рамках налоговой амнистии украинцы уже достали из-под матрацев четверть миллиарда гривен
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17:54
В Украине растут темпы продажи земли
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17:51
Украина готова купить у США два атомных реактора
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17:50
Стал известен оборонный бюджет на следующий год
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17:48
"Вовину тысячу" до праздников раздадут 8 миллионам украинцев
- 17:57
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17:40
В КГГА предупредили: сегодня и завтра будет сильный гололед
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17:39
Кличко решил выделиться: в Киеве будет самый большой вертеп в Европе
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17:45
В киевских автобусах можно будет рассчитываться картой
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09:42
Кличко сообщил, когда поднимет тарифы на проезд до 20 грн
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11:48
Столица вынуждена повышать тарифы на проезд из-за подорожания энергоносителей - КГГА
- 17:40
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Житель Мелитополя идет на рекорд: Прошлогоднюю елку держал до 1 декабря01.12.2021 / 18:53Последние новости рубрики
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14:22
Рисунок 8-летней украинки нанесут на космическую ракету Arian-5
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13:45
В Киевской области стартовали масштабные учения по защите государственной границы
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14:05
В Киеве волонтеры провели уборку на Аллее Героев Небесной Сотни
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10:14
В Киеве посольство Германии украсили художественной композицией
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В Житомире создали интерактивный музей науки и технологий
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Рекорд "Игры в кальмара" побит новым южнокорейским сериалом-триллером25.11.2021 / 13:09Последние новости рубрики