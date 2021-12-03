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В Украине растут темпы продажи земли

03.12.2021 / 17:54
По состоянию на 2 декабря общая площадь земельных участков, по которым зарегистрированы сделки, составляет 143 881 га, что на 9,9% больше, чем 25 ноября.

Об этом говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, с момента запуска рынка земли, с 1 июля, по состоянию на 2 декабря были заключены 56 964 земельные сделки.

Общая площадь земельных участков, по которым зарегистрированы сделки, составляет 143 881 га.

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