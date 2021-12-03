В рамках налоговой амнистии украинцы уже достали из-под матрацев четверть миллиарда гривен

Об этом он написал в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

"Четверть миллиарда - именно такая сумма задекларированных в пределах налоговой амнистии активов граждан Украины. За последние 12 дней имеем 20%-й рост этой суммы. Сбор в бюджет - более 10 млн гривен", - сообщил Гетманцев.

Отмечается, что законы о налоговой амнистии касаются стимулирования детенизации доходов и повышения налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет.