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"Нафтогаз" поднял сотням тысяч украинцев стоимость газа до 47 грн за куб

03.12.2021 / 17:45
"Нафтогаз" поднял тарифы на газ в пять раз почти до 47 грн за куб для потребителей, которые получают газ от компании "Поставщик последней надежды" (ПОН).

Эта компания обслуживает потребителей, чьи поставщики газа обанкротились или не могут поставлять газ. Сейчас это 457 тысяч бытовых потребителей.

По данным на 2 декабря тариф составляет 46,718452 грн. Также указывается, что тариф ПОН необходимо обязательно оплачивать.

По закону потребитель может перейти с ПОН на другого действующего поставщика газа при отсутствии долгов за газ.

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