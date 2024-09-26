У ФГВФО назвали суму вкладів українців у банках

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

Це на 12,5 млрд грн більше у порівнянні з попереднім місяцем.

Від початку 2024 року загальний приріст вкладів громадян склав 66,2 млрд грн, з яких 29,2 млрд грн є реальним зростанням (без врахування переоцінки гривневого еквіваленту валютних вкладів).

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок вересня:

Вклади у національній валюті склали 835,4 млрд грн, що на 6,3 млрд грн більше у порівнянні з серпнем.

Вклади в іноземній валюті склали 465,6 млрд грн, із зростанням на 6,2 млрд грн за серпень.

Частка фізичних осіб-підприємців (ФОП) у структурі вкладників на 1 вересня становила 3,2%, а в структурі суми вкладів – 11,1%. Загальна сума їх вкладів склала 143,9 млрд грн, що на 2,9 млрд грн більше за серпень.

Варто зазначити, що вклади ФОП підпадають під гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що забезпечує додаткову безпеку для вкладників.

Згідно з графіком, з початку року сума вкладів зросла з 1,23 трлн грн станом на 1 січня до 1,3 трлн грн на 1 вересня 2024 року.

У фонді також повідомляють, що частка строкових вкладів становить 31,2%, з яких 17,8% припадає на депозити строком до 3 місяців, 7,6% – на вклади від 3 до 6 місяців, 4,7% – на депозити від 6 місяців до року, і лише 1,1% – на вклади більше року.

Понад половина (56,8%) вкладників зберігають у банках від 10 до 200 000 грн.

Додамо, станом на 1 червня 2024 року загальна сума вкладів фізичних осіб, включаючи фізичних осіб-підприємців (ФОП), у банках України досягла 1,27 трлн грн, що на 21,9 млрд грн більше порівняно з попереднім місяцем.