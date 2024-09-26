Мельничук: Кабмін ліквідував Державне агентство резерву

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в четвер.

Зокрема, створено комісію з ліквідації Державного агентства резерву.

Також встановлено, що строк заявлення кредиторами своїх вимог до Держагентства резерву становить два місяці.

Водночас на виконання положень закону "Про державні резерви" утворено Державне агентство з управління резервами України як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується урядом через першого віцепрем'єр-міністра України - міністра економіки.