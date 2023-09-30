Рекрут: З початку повномасштабного вторгнення ФГВФО виплатив понад 8,3 млрд грн

Про це у Медіацентр Україна — Укрінформ, під час презентації нової послуги в Дії "Повернення вкладів" сказала директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) Світлана Рекрут.

"Вже 25 років, як Фонд гарантування виплачує вклади неплатоспроможних банків і цифри дійсно вражають. Станом на сьогодні понад 2,5 млн осіб були виплачені кошти. Сума до виплат склала понад 100 млрд грн, а якщо бути точним, то 103 млрд грн", - сказала Рекрут.

Вона нагадала, що у квітні минулого року Фонд гарантування запровадив послугу, відповідно до якої вкладники банків, що ліквідуються, отримали змогу одержувати гарантовану суму за вкладом без відвідування відділень банків-агентів Фонду.

"Приєднання виплат Фонду гарантування до застосунку Дія - це ще один крок Фонду та держави для того, щоб вкладники відчували себе захищеними, а свої кошти отримували ледь не в один клік", - зазначила Рекрут.

Наразі банками-партнерами є ПриватБанк, Укргазбанк, Універсал Банк, ПУМБ та Ідея Банк. Проте у Фонді гарантування зазначили, що цей список банків-партнерів може розширитись.

Рекрут також додала, що використання механізму відшкодування вкладів через Дію унеможливлює будь-які шахрайські схеми.

"Коли вкладник подає заявку, то швидко в онлайн режимі йде верифікація з базами даних Фонду, чи дійсно цей вкладник існує у реєстрах і чи дійсно в нього є ці рахунки, верифікується сума, а далі вже Дією верифікується особистість", - наголосила Рекрут.