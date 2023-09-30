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Дученко: Подорожчання хліба почнеться вже в жовтні і складе приблизно 5%

03.10.2023 / 16:25
До кінця 2023 року в Україні варто очікувати збільшення цін на хліб і хлібобулочні вироби на 5-10%.

Про це повідомляє президент Всеукраїнської асоціації пекарів (ВАП) і директор ТОВ "Київ Хліб" Юрій Дученко в коментарі для видання Delo.ua. При цьому подорожчання почнеться вже в жовтні і складе приблизно 5%.

Він наводить галузеву статистику за липень 2023 року, де вказані середні ціни на найбільш популярні хлібобулочні вироби, а саме: 

  • Хліб пшеничний з борошна вищого гатунку - 41,9 грн (в Києві - 62,6 грн);
  • Хліб житній, житньо-пшеничний - 36 грн (41,1 грн);
  • Батон (500 г) - 22,4 грн (22,7 грн).

Головними проблемами українських пекарів є з збереження високих цін на пшеницю 2-го класу, яка використовується для випікання хліба, а також недостатня її кількість на внутрішньому ринку. Наразі вже можна говорити, що до кінця сезону хлібопекарська галузь може недоотримати майже 1 млн тонн пшениці 2-го класу, зазначає Юрій Дученко.

На ціну хліба і хлібобулочних виробів впливатиме здорожчання енергоносіїв і пального через повернення його оподаткування. Крім того, на сьогодні пекарі отримують низькі зарплати, тому можливість їх підвищення є вкрай важливою для збереження кадрового потенціалу хлібопекарської галузі.

Вищеперелічені фактори стануть передумовами для росту цін на хліб та хлібобулочні вироби в межах 5-10% до кінця року, констатував президент ВАП.

Згідно з даними Держстату, з початку року хліб житньо-пшеничний подорожчав на 2,1%, до 35,83 грн в серпні з 35,06 грн в січні, а батон - на 3,1%, до 22,52 грн з 21,83 грн.

Дученко
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