Дученко: Подорожчання хліба почнеться вже в жовтні і складе приблизно 5%

Про це повідомляє президент Всеукраїнської асоціації пекарів (ВАП) і директор ТОВ "Київ Хліб" Юрій Дученко в коментарі для видання Delo.ua. При цьому подорожчання почнеться вже в жовтні і складе приблизно 5%.

Він наводить галузеву статистику за липень 2023 року, де вказані середні ціни на найбільш популярні хлібобулочні вироби, а саме:

Хліб пшеничний з борошна вищого гатунку - 41,9 грн (в Києві - 62,6 грн);

Хліб житній, житньо-пшеничний - 36 грн (41,1 грн);

Батон (500 г) - 22,4 грн (22,7 грн).

Головними проблемами українських пекарів є з збереження високих цін на пшеницю 2-го класу, яка використовується для випікання хліба, а також недостатня її кількість на внутрішньому ринку. Наразі вже можна говорити, що до кінця сезону хлібопекарська галузь може недоотримати майже 1 млн тонн пшениці 2-го класу, зазначає Юрій Дученко.

На ціну хліба і хлібобулочних виробів впливатиме здорожчання енергоносіїв і пального через повернення його оподаткування. Крім того, на сьогодні пекарі отримують низькі зарплати, тому можливість їх підвищення є вкрай важливою для збереження кадрового потенціалу хлібопекарської галузі.

Вищеперелічені фактори стануть передумовами для росту цін на хліб та хлібобулочні вироби в межах 5-10% до кінця року, констатував президент ВАП.

Згідно з даними Держстату, з початку року хліб житньо-пшеничний подорожчав на 2,1%, до 35,83 грн в серпні з 35,06 грн в січні, а батон - на 3,1%, до 22,52 грн з 21,83 грн.