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ОГТСУ: У вересні Україна отримала майже 1 млрд кубометрів газу з країн ЄС та Молдови

03.10.2023 / 15:23
У вересні Україна отримала 982,7 млн кубометрів газу з країн Євросоюзу та Молдови. Про це повідомив Оператор газотранспортної системи України (ОГТСУ) у понеділок, 2 жовтня.

Вказано, що основні обсяги були ввезені трейдерами-нерезидентами для зберігання в Україні.

Лідером у транспортуванні газу до України залишається Словаччина, з якої надійшло 552,4 млн куб. м або 56% від усіх обсягів вересня. Обсяги з угорського напряму склали 200,1 млн куб. м (понад 20%). З Румунії через Молдову надійшло 121,2 млн куб. м (12%), з Польщі – 109 млн куб. м (11,1%), – йдеться  у повідомленні.

З квітня до України надійшло понад 2,8 млрд куб. м газу. Ці обсяги не лише перевищують надходження газу в квітні-вересні 2022 року на 270%, але й перевищують надходження у квітні-вересні 2021 року — на 32%.

Ріст обсягів транспортування газу до України з європейського напряму свідчить про відновлення довіри іноземних трейдерів до української газової інфраструктури, – зазначили у ОГТСУ.

У компанії нагадали, що лише за цей міжопалювальний сезон було укладено 25 договорів про надання послуг транспортування із компаніями-нерезидентами, а загальна кількість контрактів з іноземними клієнтами перевищує 130. Активно користувались послугами із транспортування газу до України 40 компаній-нерезидентів.

газ
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