Кулеба закликав ЄС долучитись до забезпечення роботи "зернового коридору" без участі росії

Про це Кулеба сказав на підсумковій пресконференції, передає кореспондент "Європейської правди".

Міністр нагадав, що після виходу росії з Чорноморської зернової ініціативи Україна створила альтернативний маршрут, який пролягає з українських чорноморських портів і проходить через територіальні води держав-членів НАТО.

Він додав, що успішне функціонування коридору є свідченням того, що Україна може забезпечити експорт зерна без російських гарантій.

"Ми цілком можемо впоратись без них, як це було і до початку повномасштабного вторгнення", – підкреслив Кулеба.