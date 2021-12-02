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Заробитчане стали слать в Украину гораздо больше денег

02.12.2021 / 16:53
Объем частных переводов в Украину из-за границы за октябрь текущего года составил 1 356 млн долларов, что на 25% больше, чем годом ранее (1 085 млн долларов). Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Всего за январь-октябрь 2021 года в Украину поступило 11 986 млн долларов, что на 23,3% больше, чем годом ранее (9 721 млн долларов).

Отмечается, что денежные переводы в Украину за 10 месяцев уже превысили поступления за весь 2020 год (11 980 млн долларов).

НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину. Так, в январе-октябре 2021 года по неформальным каналам в страну было переведено 5 351 млн долларов, что на 1 620 млн долларов больше, чем за этот же период годом ранее (3 303 млн долларов).

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