Парламент принял государственный бюджет на следующий год



За принятие в целом законопроекта №6000 проголосовало 268 депутатов при необходимых 226.



Во внесенном ко второму чтению документе предусматривается, что доходы госбюджета на следующий год планируются на уровне 1 322,126 млрд гривен, расходы – 1 497,672 млрд гривен.



Предельный объем дефицита госбюджета предусмотрен в сумме 188,798 млрд гривен.



При этом, комитет Верховной Рады по вопросам бюджета, предложил дополнительно увеличить расходы госбюджета на 2,247 млрд гривен и доходы на 1,797 млрд гривен.



Таким образом, доходы госбюджета должны составить 1 323,9 млрд гривен, расходы – 1 499,9 млрд гривен, дефицит увеличится на 450 млн гривен до 189,248 млрд гривен, пишут "Украинские новости".



В документе заложен возврат кредитов в госбюджет в сумме 10,280 млрд гривен, в том числе возврат кредитов в общий фонд - в сумме 9,777 млрд гривен и возврат кредитов в специальный фонд - в сумме 502,770 млн гривен.



Предоставление кредитов из госбюджета предусмотрено в сумме 23,532 млрд гривен.



По данным Министерства финансов, реальный ВВП в следующем году, как предполагается, вырастет на 3,8%, в 2023 – на 4,7%, а в 2024 – на 5%.

Инфляция в следующем году прогнозируется на уровне 6,2%, в 2023 – 5,3% и в 2024 – 5%.



Среднемесячная зарплата по годам соответственно – 15 258 гривен, 17 159 гривен и 19 063 гривен.



Безработица – 8,5%, 8,0% и 7,8% соответственно.



Прожиточный минимум с 1 июля должен повысится с 2393 гривен до 2508 гривен, а с 1 декабря до 2589 гривен.



Минимальная заплата устанавливается в текущем размере – 6 500 гривен, а с 1 октября – 6700 гривен.