На "вовину тысячу" можно будет купить книги

Об этом министр экономики Юлия Свириденко написала в Facebook. По ее словам, "правительственная команда работает для того, чтобы людям было удобно воспользоваться 1000 грн. за участие в кампании вакцинации, а бизнес получил необходимую поддержку".

Члены правительства уже провели встречи с представителями сферы культуры, Института книги, Ассоциации книгоиздателей, книгораспространителей и других институций, а также проанализировали потери от карантина в книгоиздании.

Поэтому в Кабмине решили, что потратить 1000 грн. на приобретение книг можно будет с начала программы "еПоддержка".