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На "вовину тысячу" можно будет купить книги

02.12.2021 / 16:43
Программа, в рамках которой полностью вакцинированным украинцам выплатят по 1 тысячи гривен, будет называться "еПоддержка", она заработает 19 декабря.

Об этом министр экономики Юлия Свириденко написала в Facebook. По ее словам, "правительственная команда работает для того, чтобы людям было удобно воспользоваться 1000 грн. за участие в кампании вакцинации, а бизнес получил необходимую поддержку".

Члены правительства уже провели встречи с представителями сферы культуры, Института книги, Ассоциации книгоиздателей, книгораспространителей и других институций, а также проанализировали потери от карантина в книгоиздании.

Поэтому в Кабмине решили, что потратить 1000 грн. на приобретение книг можно будет с начала программы "еПоддержка".

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