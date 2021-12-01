Заложенных в госбюджете денег на выплату всем вакцинированным "вовиной тысячи" не хватит

Об этом говорится в пояснительной записке к доработанному документу, передают Українськi Новини.

В ней отмечается, что для решения вопросов как социального, так и экономического характера, предусмотрено увеличение расходов госбюджета, в частности на осуществление мероприятий, направленных на социальную поддержку в связи с введением на территории отдельных регионов ограничительных противоэпидемических мер, приведших к временной остановке деятельности хозяйствующих субъектов, в размере 3 млрд гривен.

Эти средства предусмотрены в статье расходов Министерства экономики, финансирование которого в целом предлагается увеличить на 5 млрд гривен с 9,7 до 14,7 млрд гривен при доработке документа.

По данным Министерства здравоохранения, в Украине за последнюю неделю вакцинированы 311 427 человек, а всего по стране – 11 279 127 человек вакцинировались.

18 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 6297, согласно которому намерена выделить 3 млрд гривен на выплату 1 тыс. гривен вакцинированным двумя дозами от коронавируса, хотя изначально 3 млрд планировалось направить на поддержку бизнеса в "красных" зонах.

В следующем году также планируется выделить 3 млрд гривен.

Исходя из цифр, по тысяче гривен смогут получить лишь 6 млн вакцинированных человек.