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В Украине изменился размер алиментов

01.12.2021 / 17:54
С 1 декабря 2021 года в Украине вводится ряд нововведений, среди которых - повышение размера прожиточного минимума, что повлияет на ряд социальных выплат.

Об этом пишет Апостроф. Помимо всего прочего, с 1 декабря в Украине повышается минимальная сумма для выплаты алиментов на детей. В том числе, для детей до 6 лет — 1 050 гривен, а для детей от 6 до 18 лет — 1 309 гривен.

Если же плательщик алиментов имеет достаточный заработок, то по решению суда может быть установлен минимальный рекомендуемый размер алиментов:

для детей в возрасте до 6 лет — 1921 гривен;
для детей от 6 до 18 лет — 2395 гривен.

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