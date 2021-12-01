В Украине изменился размер алиментов

Об этом пишет Апостроф. Помимо всего прочего, с 1 декабря в Украине повышается минимальная сумма для выплаты алиментов на детей. В том числе, для детей до 6 лет — 1 050 гривен, а для детей от 6 до 18 лет — 1 309 гривен.

Если же плательщик алиментов имеет достаточный заработок, то по решению суда может быть установлен минимальный рекомендуемый размер алиментов:

для детей в возрасте до 6 лет — 1921 гривен;

для детей от 6 до 18 лет — 2395 гривен.