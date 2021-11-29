СБУ поймала на Киевщине решающих земельные вопросы за взятки

Об этом проинформировала пресс-служба СБУ.

По данным досудебного следствия, в преступной схеме было задействовано несколько чиновников райсовета. К противоправной деятельности они, в качестве посредника, привлекли жителя Вышгорода.

Посредник подыскивал граждан, нуждающихся в решении правовых вопросов с собственными земельными участками, в том числе по их целевому назначению. За деньги он обещал свою "помощь". Стоимость "услуг" зависела от площади землевладения.

Посредника задержали при получении взятки в размере 45 000 долларов. За эти деньги он "гарантировал" местному жителю содействие в изменении целевого назначения земельного участка под частную застройку.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины. Посредник задержан. Досудебное следствие продолжается.