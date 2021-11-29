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Суд признал незаконными штрафы за перегруз авто

29.11.2021 / 18:36
Не так давно, 1 октября, в Украине появились первые комплексы автоматической фиксации веса автомобилей в движении. В зависимости от размера перегруза, штрафы варьируются от 8 500 грн до 51 тысячи грн.

Штраф могут выписывать как на владельцев грузовиков, так и на директоров компаний и пользователей, которым принадлежит автомобиль. Так, гражданин практически одновременно получил три постановления Укртрансбезопасности со штрафом по 8 500 грн в каждом. Будучи несогласным с таким решением, гражданин решил обжаловать его в суде, сообщает Дорожный Адвокат.

В самих постановлениях нет никакой информации о результатах взвешивания (общей массы автомобиля) и учитываемого нормативного показателя. Так, непонятно от какой массы отталкивались уполномоченные сотрудники трансбезопасности, когда выписывали постановление.

В самом постановлении при этом нет информации не о типе транспортного средства, ни о его ширине, высоте, длине, распределении погрузки по осями транспортного средства, фактическом межосевом расстоянии, фактическом количестве колес, осей и т.д. При этом вес автомобиля при взвешивании после загрузки и вес авто при проезде через комплекс автофиксации веса значительно отличаются. 

Таким образом, суд пришел к заключению, что обжалуемые постановления содержат только массу превышения весовой нормы и ее процент. То есть величина, подлежащая вычислению путем сравнения предельной допустимой фактической массы типа транспортного средства с информацией о фактической массе транспортного средства в момент взвешивания. Однако указанной информации оспариваемые постановления не содержат (Решение суда от 25.11.2021 №383/1105/21).

В итоге суд отменил постановление Укртрансбезопасности и отменил постановление по делу.

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