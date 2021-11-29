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У Зеленского одобрили идею Эрдогана помочь договориться с Путиным

29.11.2021 / 18:27
Офис президент поддерживает идею президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о посредничестве между Украиной и Россией.

Об этом в понедельник, 29 ноября, заявил советник главы ОП Михаил Подоляк, пишет РБК-Украина.

"Безусловно, мы приветствуем все усилия, направленные на поиск оптимального решения для возвращения мира в Украину, для освобождения людей, которые удерживаются в плену или которые попали в тяжелейшие жизненные условия в связи с многолетними агрессивными действиями прокси-групп РФ. И тем более мы приветствуем усилия такого мощного игрока, которым сегодня является Турция на глобальном политическом рынке", - сказал он.

Подоляк отметил авторитет Турции на международной арене.

"Президенты Зеленский и Эрдоган неоднократно обсуждали то, что можно сделать для эффективной стабилизации ситуации в нашем регионе. Попутно замечу, что турецкий президент в контактах со своим российским коллегой неизменно старается обозначить проблемы региональной безопасности. Особенно в тех аспектах, которые касаются судьбы крымских татар", - подчеркнул представитель ОП.

Подоляк напомнил, что недавно Эрдоган передал президенту РФ Владимиру Путину список крымских татар, на освобождении которых настаивает Украина.

"Есть и другие такие примеры, в том числе и весьма деликатные, которые пока не подлежат публичному озвучиванию. Мы очень ценим эту активность президента Эрдогана и благодарны за нее. И было бы правильным, чтобы российская сторона не отвергала посреднические усилия президента Турции. Эти усилия справедливы, сбалансированы и отображают интересы всего нашего региона в целом", - добавил он.

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