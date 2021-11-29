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В столице Португалии создана новая община УПЦ

29.11.2021 / 18:00
В столице Португалии создана новая община УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
Приход был создан по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и по согласованию с архиепископом Мадридским и Лиссабонским Нестором

В пригороде столицы Португалии Лиссабона начала действовать новая община Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт vzcz.church.ua, первая Божественная литургия в храмовом помещении в городке Вала-ду-Каррегадо была совершена 28 ноября.

Новую общину духовно окормляет сотрудник ОВЦС УПЦ священник Виталий Горзов.

Приход был создан по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и по согласованию с архиепископом Мадридским и Лиссабонским Нестором.

В пресс-службе ОВЦС УПЦ подчеркнули, что продолжается работа над организацией и открытием украинских православных приходов в местах компактного проживания наших соотечественников в разных странах мира.

Источник: Inpress.ua
португалия, упц, новый храм
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